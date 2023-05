Mehr Verkehrsunfälle in Hessen nach Corona-Ende

Wie auch bundesweit hat die Zahl der Verkehrsunfälle in Hessen nach Abflauen der Corona-Pandemie wieder zugenommen.

2022 registrierte die Polizei im Vergleich zum Vorjahr einen Anstieg um fünf Prozent auf 137.260 Unfälle, wie das Innenministerium in Wiesbaden am Freitag mitteilte. Deutschlandweit steigerte sich die Zahl der Verkehrsunfälle um vier Prozent auf 2,4 Millionen. Im Vergleich zu 2019, dem Jahr vor der Corona-Pandemie, ereigneten sich 2022 in Hessen aber 8 Prozent (149.440) weniger Unfälle. 208 Menschen kamen ums Leben, 23 mehr als im Jahr 2021.