Mehrere Verletzte in Viernheim durch Rauchgas

Mehrere Menschen haben am Donnerstagabend bei einem Brand in Viernheim (Bergstraße) Rauchgase eingeatmet, weil auf dem Küchenherd heißes Öl in einem Topf in Brand geriet.

Veröffentlicht am 20.09.24 um 10:33 Uhr Link kopiert!









Link kopiert!









Laut Polizei erlitten die 56 Jahre alte Großmutter, die 35 Jahre alte Mutter, deren sieben und drei Jahre alten Kinder sowie ein Nachbar leichte Verletzungen.