Mehrstündiger Schockanruf in Weilburg

Trickbetrüger haben eine 90-Jährige am Montag in Weilburg in einem mehrstündigen Telefonat dazu gedrängt, eine Kaution für ihre Tochter zu zahlen, sonst käme diese in U-Haft.

Die Betrüger rückten von erst 180.000 Euro ab auf einen unteren fünfstelligen Betrag. Diesen übergab die Frau einem Boten, berichtete die Polizei am Dienstag.