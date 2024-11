Messerangriff in Frankfurter Einkaufszentrum

Bei einem Streit in einem Einkaufszentrum in Frankfurt am Freitagabend stieß ein 31-Jähriger einen 54-Jährigen zu Boden.

Daraufhin zog der Ältere ein Cuttermesser und verletzte den Jüngeren am Hals. Der Sicherheitsdienst hielt den Angreifer bis zum EIntreffen der Polizei fest. Der 54-Jährige wies bei einem Atemalkoholtest 3,78 Promille auf, das Opfer 3,60.