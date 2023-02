Feuerwehrleute bei dem Großeinsatz an der Lagerhalle in Dautphetal-Dautphe.

Feuerwehrleute bei dem Großeinsatz an der Lagerhalle in Dautphetal-Dautphe. Bild © picture-alliance/dpa

Der Brand der Lagerhalle im Landkreis Marburg-Biedenkopf hat einen Schaden in Millionenhöhe verursacht. Wie das Feuer entstehen konnte, wird noch ermittelt.

Audiobeitrag Audio Lagerhallenbrand in Dautphetal-Dautphe Audio Eine Rauchsäule steigt bei dem Brand in Dautphetal in den Himmel. Bild © picture-alliance/dpa Ende des Audiobeitrags

Am Montagvormittag war eine 2.000 Quadratmeter Lagerhalle in Dautphetal (Marburg-Biedenkopf) in Brand geraten. Erst am Abend konnte die Feuerwehr die Flammen löschen. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, entstand bei dem Feuer schätzungsweise ein Schaden in Millionenhöhe.

Die Brandursachenermittler der Kripo Marburg konnten demnach unmittelbar am Brandort nicht mehr feststellen, wie das Feuer entstanden war. Dafür sei der Brand zu verheerend gewesen. Auch die Lösch- und Räumarbeiten hätten Spuren verwischt. Die Ermittlungen laufen laut Polizei weiter.

200 Feuerwehrkräfte im Einsatz

Am Montag waren zwischenzeitlich rund 200 Feuerwehrkräfte vor Ort. Sie konnten ein Übergreifen der Flammen auf angrenzende Gebäude verhindern. Ein Mann kam mit einer leichten Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus. Weitere Menschen in der Halle hätten das Gebäude selbstständig und unverletzt verlassen, so die Polizei.

In Brand geraten war Kunststoffgranulat. Über der Lagerhalle war eine meterhohe Rauchsäule zu sehen. Gefahr für die Bevölkerung bestand den Einsatzkräften zufolge aber nicht: Messungen hätten keine Hinweise auf eine Schadstoffbelastung gegeben.

