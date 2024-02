Bei einem Brand in einem Baumaschinen-Verleih in Fulda ist ein Millionenschaden entstanden. Ebenso hoch ist der Schaden nach einem Feuer in einem Bad Hersfelder Möbelmarkt. Die Ursache ist in beiden Fällen unklar.

Der Brand in Fulda war in der Nacht zum Montag gegen 1.30 Uhr gemeldet worden. Die Polizei berichtete von starkem Rauch und offenen Flammen beim Eintreffen der Einsatzkräfte.

In Brand stand eine Halle eines Baumaschinen-Verleihs im Industriegebiet im Stadtteil Besges. Warum das Feuer ausbrach, ist noch unklar. Brandursachenermittler nahmen am Montag die Arbeit auf. Laut der Polizei kann vorsätzliche Brandstiftung nach aktuellem Ermittlungsstand nicht ausgeschlossen werden.

Feuer breitet sich auf Büroräume aus

Die Halle, in der laut Polizei diverse Baumaschinen und Betriebsstoffe waren, brannte komplett nieder. Auch in angrenzenden Büroräumen brannte es. Bei den Löscharbeiten waren 75 Feuerwehrleute bis zum Montagmorgen im Einsatz.

Verletzt wurde nach ersten Erkenntnissen der Polizei niemand. Den Schaden schätzten die Beamten auf rund eine Million Euro.

260 Einsatzkräfte bei Brand in Bad Hersfeld

Rund eine Million Euro Schaden entstand auch bei einem Brand im Industriegebiet in Bad Hersfeld. Dort war in der Nacht zum Sonntag ein Feuer in einem Möbelmarkt ausgebrochen.

Bei den Löscharbeiten waren insgesamt rund 260 Einsatzkräfte der Feuerwehr, des Rettungsdienstes und des technischen Hilfswerks den ganzen Sonntag über vor Ort, wie die Polizei in der Nacht zum Montag mitteilte.

Schaumteppich im Möbelmarkt

Nachdem der Brand komplett gelöscht war, wurde zur Sicherheit ein Schaumteppich im Möbelmarkt verteilt. Die Feuerwehr richtete eine Brandwache ein, die darauf achtete, dass die Flammen nicht erneut auflodern.

Verletzte gab es nicht. Wie es zu dem Brand kommen konnte, muss auch hier noch ermittelt werden.

