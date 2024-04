3,7 Promille zeigte das Messgerät an (Symbolbild).

Wegen seiner äußerst auffälligen Fahrweise haben Polizisten einen Autofahrer in Rüdesheim kontrolliert. Sie stellten 3,7 Promille bei dem Mann fest. Kurz darauf holte ihn seine Ehefrau von der Wache ab - ebenfalls betrunken.

Zeugen waren am Mittwochabend in Rüdesheim auf den 45 Jahre alten Autofahrer aufmerksam geworden. Wegen seiner Fahrweise verständigten sie die Polizei. Eine Streife entdeckte das Auto nahe des Fähranlegers und stoppte es. Das teilte die Polizei am Donnerstag mit.

Der 45-Jährige saß demnach am Steuer, auf dem Beifahrersitz ein nicht angeschnalltes zehnjähriges Mädchen. Ein Test ergab bei dem Mann einen Atemalkoholwert von mehr als 3,7 Promille.

Frau fährt betrunken zur Polizeiwache

Daraufhin nahmen die Polizisten den Mann fest und brachten ihn zur Wache. Das Kind wurde von einer weiteren Streife mitgenommen, die sich um die Kleine kümmerte.

Wenige Zeit später erschien die verständigte Ehefrau und Mutter auf der Wache. Im Gespräch stellte eine Polizistin auch bei ihr Anzeichen eines Alkoholkonsums fest. Der Test zeigte bei ihr ein Ergebnis von 1,3 Promille. Somit wurde auch die 46-Jährige wegen Fahrens unter Alkoholeinfluss vorübergehend festgenommen.

Für beide Elternteile wurde eine Blutentnahme angeordnet. Die Polizei stellte die Führerscheine sicher und untersagte die Weiterfahrt. Anschließend durfte die Familie aus Geisenheim (Rheingau-Taunus) die Wache wieder verlassen.