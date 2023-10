Schäden in Milliardenhöhe Cyberangriffe weiter große Gefahr für Unternehmen

Die Zahl der Cyberangriffe in Deutschland liegt weiter auf hohem Niveau. Auch zahlreiche Unternehmen in Hessen waren schon betroffen - mit unterschiedlichen Folgen. Experten raten zu mehr Investition in die Sicherheit.