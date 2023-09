Ein Motorradfahrer ist bei einem Unfall auf der A66 bei Wiesbaden ums Leben gekommen. Der Mann war auf einen Transporter aufgefahren, gestürzt und wurde von zwei Fahrzeugen überrollt.

Ein 34 Jahre alter Motorradfahrer aus Frankfurt war Sonntag früh auf der A66 in Richtung Rüdesheim unterwegs, als es gegen 0.40 Uhr in Höhe Wiesbaden-Erbenheim zu einem schweren Unfall kam. Nach Angaben der Polizei fuhr der Mann mit seinem Motorrad aus noch unbekannter Ursache auf einen Transporter auf.

Der 34-Jährige stürzte zu Boden und wurde auf die linke Fahrbahn geschleudert, wo er liegen blieb und von zwei nachfolgenden Fahrzeugen überrollt wurde. Laut Polizei konnten beide Autofahrer nicht mehr rechtzeitig ausweichen. Der Motorradfahrer war demnach sofort tot.

Folgeunfall mit Einsatzfahrzeug

Ein Sprecher der Feuerwehr sprach von einem großen Trümmerfeld, das sich über mehrere hundert Meter erstreckt habe. Nach Polizeiangaben war ein Gutachter vor Ort, um den genauen Unfallhergang zu rekonstruieren.

Folgeunfall auf der A66: Ein Auto krachte in ein Polizeifahrzeug. Bild © Keutz TV

Laut einem Reporter vor Ort kam es an der Unfallstelle zu einem Folgeunfall. Demnach übersah ein Autofahrer einen Streifenwagen der Polizei, der die Unfallstelle absicherte, und fuhr mit seinem Wagen in das Heck des Einsatzfahrzeugs.

Ob jemand dabei verletzt wurde, war zunächst unklar. Die Polizei machte dazu auf Nachfrage keine Angaben. Die Bergungsarbeiten liefen bis Sonntagmorgen, die A66 in Richtung Rüdesheim war bis 8.50 Uhr gesperrt.

Zwei Tote bei Zusammenstoß in Bürstadt

Bei einem weiteren tödlichen Verkehrsunfall in Hessen kamen am Samstagabend zwei Menschen ums Leben. Zwei Kleinbusse waren auf der B47 in Bürstadt (Bergstraße) frontal zusammengestoßen.

Verkehrsunfall in Bürstadt Zwei Tote bei Zusammenstoß zweier Kleinbusse auf B47 Bei einem Frontalzusammenstoß zweier Kleinbusse auf der B47 in Bürstadt am Samstagabend sind zwei Menschen ums Leben gekommen. Zwei weitere wurden lebensgefährlich verletzt. Die Bundesstraße war stundenlang gesperrt. Zum Artikel