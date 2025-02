Mutmaßliche Drogendealer auf A3 geschnappt

Die bayerische Polizei hat zwei mutmaßliche Drogendealer aus Hessen verhaftet.

Das teilten die Beamten und die Staatsanwaltschaft Würzburg am Samstag mit. Im Auto der 27 und 30 Jahre alten Männer fanden sich demnach bei einer Kontrolle auf der A3 in Unterfranken am Mittwoch ein Kilogramm Kokain und Geld in vierstelliger Höhe, das wohl aus Drogenverkäufen stammt.

Aufmerksam geworden waren die Polizisten auf die Drogen, nachdem sie ein Pfefferspray in der Mittelkonsole des Autos entdeckt hatten. Weder der 27-jährige Fahrer noch sein 30-jähriger Beifahrer hatten den Angaben zufolge eine Erlaubnis für das Pfefferspray, das somit als verbotene Waffe galt. Daraufhin überprüften die Beamten das komplette Auto.