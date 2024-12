Mutmaßliche Markenfälscher in Hessen festgenommen

Drei Männer und zwei Frauen sind am Dienstag festgenommen worden, weil sie eine Handelsplattform mit gefälschten Markenartikeln betrieben haben sollen.

Veröffentlicht am 11.12.24 um 10:38 Uhr

Wie die Staatsanwaltschaft Darmstadt am Mittwoch mitteilte, wurden bei Durchsuchungen in Dreieich, Langen (beide Offenbach) und Aschaffenburg massenhaft gefälschte Markenwaren wie Schuhe, Taschen und Kleidung sichergestellt. Ein 51-Jähriger kam in Untersuchungshaft. Gegen alle fünf Beschuldigten wird wegen des Verdachts des bandenmäßigen Betreibens krimineller Handelsplattformen ermittelt.