Mutmaßlicher Drogendealer in Marburg geschnappt

Drogenfahnder haben am Donnerstag einen mutmaßlichen Drogendealer festgenommen, der seit Januar von der Staatsanwaltschaft Marburg gesucht wird.

Der 28-Jährige sei nach dem Verlassen eines Flugzeugs aus Hurghada (Ägypten) gefasst worden, teilte die Bundespolizei am Freitag mit. Er soll von "April und Juni 2021 schwunghaften Handel mit Marihuana, Amphetamin und Kokain getrieben haben", hieß es. Am 1. Juni habe die Bundespolizei am Flughafen Frankfurt zudem sechs weitere Haftbefehle vollstreckt.