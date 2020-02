Nach den tödlichen Schüssen in zwei Hanauer Shisha-Bars hat die Polizei den mutmaßlichen Täter leblos aufgefunden. Neben ihm lag eine weitere Leiche, die Zahl der Toten steigt damit auf zehn.

Drei Personen sind in einer Shisha-Bar in der Hanauer Innenstadt erschossen worden

Fünf Personen starben in einer Shisha-Bar im Stadtteil Kesselstadt

Großaufgebot der Polizei im Einsatz

Mutmaßlicher Täter tot aufgefunden – daneben weitere Leiche

Der mutmaßliche Täter, der am Mittwochabend insgesamt acht Menschen in zwei Hanauer Shisha-Bars erschossen haben soll, ist tot. Wie die Polizei mitteilte, fanden Spezialkräfte den Tatverdächtigen bei der Erstürmung seiner Wohnung am frühen Donnerstagmorgen leblos vor. Neben ihm lag eine weitere Leiche, die Zahl der Todesopfer steigt damit auf zehn. Hinweise auf weitere Täter gebe es nicht.

Zu den Hintergründen der Tat liegen weiter keine Erkenntnisse vor, wie ein Polizeisprecher zuvor sagte. Es könne sich um "eine Beziehungstat oder eine wahllos begangene Tat" handeln.

Polizei Südosthessen @Polizei_soh ❗ #Update nach #Schießerei in #Hanau ❗ Mutmaßlicher Täter wurde leblos an seiner Wohnanschrift in #Hanau aufgefunden. Zudem entdeckten Spezialkräfte der Polizei dort eine weitere Leiche. Die Ermittlungen dauern an. Aktuell gibt es keine Hinweise auf weitere Täter. [zum Tweet]

Zwei Shisha-Bars angegriffen

Gegen 22 Uhr war am Mittwoch zunächst eine Shisha-Bar in der Hanauer Innenstadt angegriffen worden. Dabei wurden drei Menschen erschossen, ein Augenzeuge berichtete von acht bis neun Schüssen. Danach fuhren die oder der Täter in den Stadtteil Kesselstadt und drangen dort in eine weitere Shisha-Bar ein. Hier gab es fünf Tote.

Die Polizei war mit einem Großaufgebot vor Ort, auch Hubschrauber waren im Einsatz. Zur Verstärkung rückten Beamte aus Bayern an. Die Großfahndung nach den Tätern lief über mehrere Stunden.

Großeinsatz auch in Lamboy

Eine mögliche dritte Schießerei in Lamboy bestätigte sich nicht. Die Polizei war zwar auch dort mit einem Großaufgebot vor Ort. Laut eines Sprechers der Staatsanwaltschaft sei dort aber niemand getötet worden. Auch die vermeintliche Festnahme eines Tatverdächtigen in Lamboy, die auf einem im Internet kursierenden Video zu sehen war, bestätigte die Polizei nicht. In der Nähe des zweiten Tatorts wurde zwar ein Mann in Handschellen abgeführt, dieser habe laut Polizei mit den Schießereien aber nichts zu tun.

"Das ist ein furchtbarer Abend, der uns noch lange beschäftigen und in trauriger Erinnerung bleiben wird", sagte Bürgermeister Claus Kaminsky (SPD) der Bild.

