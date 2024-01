Unangenehme Überraschung bei Bauarbeiten: unter der Herderschule in Kassel sackte der Boden um 1,80 Meter ab.

Keller unter Herderschule in Kassel abgesackt

In mehreren Klassenräumen der Herderschule in Kassel kann derzeit kein Unterricht stattfinden. Denn im Keller darunter klaffte plötzlich ein 1,80 Meter tiefes Loch – und gab den Blick auf ein weiteres Gewölbe frei.

Das Loch sei vergangene Woche während Elektroarbeiten entstanden, teilte der Landkreis dem hr am Dienstag mit. Im Zuge des "Digitalpakts Schule" sollten Kabel im Keller verlegt werden.

Plötzlich sei der Boden stellenweise um 1,80 Meter abgesackt. Dabei habe sich glücklicherweise niemand verletzt. Doch die Elektriker entdeckten, dass sich unter dem Keller der Schule eine weitere Etage befindet - ein bis dato unbekanntes Gewölbe.

Statik wohl nicht gefährdet

Die Statik des Gebäudes ist nach bisherigen Erkenntnissen nicht gefährdet, da die Fundamente der Schule parallel zum Loch verlaufen. Trotzdem sind in der Herderschule vorsorglich sechs Klassenräume gesperrt worden. Statiker und Gutachter untersuchen nun, ob das Loch einfach aufgefüllt werden kann oder weitere Arbeiten unter der Schule nötig sind. Bis Ende der Woche werden die Ergebnisse erwartet.

Die Herderschule hat insgesamt 23 Klassenräume und 650 Schülerinnen und Schüler. Die betroffenen Klassen würden zunächst auf andere "Fachräume" verteilt, ließ der Kreis wissen.

Zahlreiche Gewölbe unter der Stadt vermutet

Der Landkreis will außerdem untersuchen lassen, ob sich unter der Schule noch mehr unbekannte Kellergewölbe befinden. Dazu soll eine Endoskop-Kamera in das Loch hinabgelassen werden. Bislang gebe es keine Hinweise darauf, dass es sich bei dem Gewölbe um "etwas Besonderes" handele, sagte eine Sprecherin. "Wahrscheinlich ist es einfach ein Keller."

Das Gebäude des Oberstufengymnasiums in der Unterneustadt wurde 1960 gebaut. Dort befand sich früher die Kasseler Altstadt, die im Zweiten Weltkrieg zerbombt wurde. Nach dem Krieg wurden zahlreiche Gebäude neu errichtet. Experten gehen davon aus, dass darunter viele historische Kellergewölbe existieren.

Großer Unwetter-Schaden an Herderschule

Die Herderschule war beim Unwetter in Kassel im vergangenen Juni in die Schlagzeilen geraten. Der Schaden dort war mit rund 750.000 Euro immens. Das Dach des Musik-Kunst-Traktes und ein Teil des Turnhallendachs waren durch den Regen stark beschädigt worden. In der Sporthalle war Schimmel aufgetreten – als Folge der heftigen Regenfälle.