Gefährliche Lenkradbewegungen - Prozessauftakt in Frankfurt

Beim Prozessbeginn wegen des Verdachts auf gefährliche Körperverletzung und lebensbedrohliche Behandlung hat ein Mann am Mittwoch vor dem Landgericht Frankfurt seine Unschuld beteuert.

Veröffentlicht am 05.02.25 um 12:02 Uhr

Dem 44-Jährigen wird vorgeworfen, seine Lebensgefährtin und das gemeinsame Baby während einer Fahrt auf der A661 in Gefahr gebracht zu haben. So soll er der Frau mehrmals gedroht haben, sie umzubringen. Dabei soll er ruckartige Bewegungen mit dem Lenkrad gemacht haben. Letztlich riss er das Lenkrad herum und das Auto landete in einer Böschung. Die Frau wurde verletzt, das Baby nicht.