Das eingestürzte Dach der Elisabethkirche in Kassel.

Das eingestürzte Dach der Elisabethkirche in Kassel. Bild © picture-alliance/dpa

Nach Deckeneinsturz: Elisabethkirche in Kassel wird wetterfest gemacht

Kirche in Kassel bekommt nach Einsturz provisorisches Dach

Die Elisabethkirche in Kassel soll nach dem Kompletteinsturz des Daches provisorisch überdacht werden. Nach Angaben des Bistums waren alle Balken in der Mitte gebrochen - warum, ist immer noch unklar.

Die Ursachenforschung nach dem Einsturz des Daches der Elisabethkirche in Kassel geht weiter. Derzeit laufe die statische Untersuchung und die Auswertung diverser baufachlicher Materialproben noch, teilte das Bistum Fulda am Mittwoch mit.

Zur geplanten provisorischen Überdachung sagte ein Sprecher des Bistums: "Wenn die Arbeiten beginnen, wird dafür die Elisabethkirche eingerüstet, das Dach wird dann auf das Gerüst gebaut." Die Dachkonstruktion belaste nicht die stehenden Wände des Gebäudes. "Wir hoffen, dass die Arbeiten noch im November beginnen können."

Deckenkonstruktion stürzte ins Innere

Das Dach der in der Innenstadt gelegenen katholischen Kirche war am Montag vergangener Woche auf voller Länge eingestürzt, die gesamte Deckenkonstruktion stürzte ins Innere der Kirche am Friedrichsplatz.

Verletzt wurde dabei niemand. Allerdings erlitt ein Kirchenmitarbeiter, der zum Zeitpunkt des Einsturzes im Gebäude war, einen Schock. Noch am Tag zuvor war die Kirche bei einem Festgottesdienst voller Menschen gewesen.

Mehrbelastung durch Witterungsereignisse?

Laut dem Bistum sind sämtliche 26 Dachbalken gebrochen, die das Dach getragen haben. Das Dach ruhte auf einer auf Ziegel-Beton-Wänden aufgelegten Holzkonstruktion. Untersucht würden nun unter anderem die Leimfestigkeit, Holzfeuchte, Bestandsstatik, eventuelle Vorschäden sowie die mögliche Mehrbelastung durch zurückliegende Witterungsereignisse.

Zur Schadenshöhe konnte das Bistum noch keine Angaben machen. "Eine Wiederherstellung und deren Kosten ist im Moment noch nicht Gegenstand der Planung und Kostenermittlung", hieß es.

Keine Mängel oder Schäden aufgefallen

Das Dach der in den 1950er Jahren gebauten Kirche sei regelmäßig statisch untersucht worden, teilte das Bistum mit, zuletzt im vergangenen Jahr in Vorbereitung einer Kunstinstallation. Dabei seien keine Mängel oder Schäden aufgefallen.

In der Kirche finden außer den fast täglichen Gottesdiensten häufig kulturelle Veranstaltungen statt, beispielsweise auch begleitend zur Weltkunstausstellung documenta.