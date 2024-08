Nachdem die Polizei mit Fotos nach einem Einbrecher gefahndet hat, ist ein 50-jähriger Mann aus Fulda festgenommen worden.

Er soll im Juli einen schweren Raub auf ein Edelmetall-Geschäft am Gemüsemarkt begangen haben. Er war bereits am Mittwoch in Wetzlar festgenommen worden, teilte die Polizei am Freitag mit.