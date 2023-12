Der Obdachlose, der in der vergangenen Woche in der Presse eines Müllwagens eingeklemmt wurde, ist an seinen Verletzungen gestorben. Gegen die beiden Mitarbeiter der Entsorgungsbetriebe wird nun ermittelt.

Der in einer Müllpresse eingeklemmte Mann ist vier Tage nach dem tragischen Unglück an seinen Verletzungen gestorben. Das bestätigte die Polizei am Donnerstag dem hr.

Der 30 Jahre alte Obdachlose war am vergangenen Donnerstag in der Frankfurter Innenstadt in die Presse eines Müllfahrzeugs geraten. Er hatte sich vermutlich zum Schlafen in einen Behälter für Gewerbeabfälle gelegt, wie das Entsorgungsunternehmen Frankfurter Entsorgungs- und Service GmbH (FES) mitteilte.

Feuerwehr musste den Mann befreien

Laut einer Mitteilung der Feuerwehr mussten Einsatzkräfte das Müllauto zerlegen, um den Eingeklemmten zu befreien. Die Rettungsaktion dauerte insgesamt zwei Stunden. Der Mann war dann mit schwersten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht worden. Dort sei er dann bereits am Montag gestorben, so die Polizei, die bislang keine weiteren Details nannte.

Gegen die beiden FES-Mitarbeiter, die den Mann beim Leeren der Tonne nicht bemerkt hatten, wird nun wegen fahrlässiger Tötung ermittelt.