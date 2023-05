Nachbarn retten Frau bei Brand in Hainburg

Kurzmeldung Nachbarn retten Frau bei Brand in Hainburg

Bei einem Wohnungsbrand in Hainburg (Offenbach) ist am Sonntag die 76-jährige Bewohnerin lebensgefährlich verletzt worden.

Nachbarn bemerkten den Brand und retteten die Seniorin ins Freie, teilte die Polizei am Montag mit. Nach Reanimationsmaßnahmen durch den Rettungsdienst kam die Frau in kritischem Zustand in eine Klinik. Das Haus war durch den Brand vorerst unbewohnbar. Der Sachschaden: rund 60.000 Euro.