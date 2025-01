Naturschutzbund Nabu in Wetzlar - Zählaktion "Stunde der Wintervögel"

Der Naturschutzbund Nabu in Wetzlar (Lahn-Dill) hat wieder zur Zählaktion "Stunde der Wintervögel" aufgerufen.

Veröffentlicht am 07.01.25 um 12:47 Uhr

Es solle die höchste Anzahl von Vögeln jeder Art notiert werden, die im Laufe einer Stunde gleichzeitig am Futterhäuschen, im Garten, auf dem Balkon oder im Park zu sehen seien, teilten die Naturschützer in Wetzlar mit. Die während der vom 10. bis 12. Januar dauernden Aktion erfassten Zahlen können per Internet oder App übermittelt werden.