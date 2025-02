Neu-Isenburg: Pfefferspray in Bus versprüht

Ein unbekannter Jugendlicher hat Mittwoch in einem Bus in Neu-Isenburg (Offenbach), in dem rund 50 Schüler saßen, vermutlich Pfefferspray versprüht.

Veröffentlicht am 19.02.25 um 18:41 Uhr Link kopiert!









Link kopiert!









Etwa 30 bis 40 kder Schüler klagten anschließend über Hustenreiz, wie die Polizei mitteilte. Als der Fahrer den Bus stoppte, soll der Verdächtige in Richtung Bahnhof geflüchtet sein.