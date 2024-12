Neu-Isenburg: Vater von totem Baby in U-Haft

Nach dem Fund eines toten Säuglings in einer Wohnung in Gravenbruch in Neu-Isenburg (Offenbach) sitzt nun neben der Mutter auch der Vater des Babys in U-Haft.

Veröffentlicht am 17.12.24 um 14:20 Uhr









Das teilte die Staatsanwaltschaft Darmstadt am Dienstag mit. Sie wirft dem 25-Jährigen und der 20-Jährigen gemeinschaftlich begangenen Mord vor. Das tote Kind wurde am 4. Dezember entdeckt.