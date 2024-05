Brückenarbeiten für die Regionaltangente West in der Nähe der Frankfurter Station "Stadion"

Neue Bahnbrücke in Frankfurt eingeschoben - Einschränkungen noch bis zum späten Abend

Nach knapp einem halben Tag sitzt die neue Bahnbrücke unweit des Frankfurter Stadions an vorgesehener Stelle. Bis zum späten Abend kommt es weiterhin noch zu Ausfällen und Verspätungen im Bahnverkehr.

Seit Mittwochabend wurde nahe des Eintracht-Stadions daran gearbeitet, dass die neue rund 1.300 Tonnen schwere Stahlbrücke planmäßig auf den Brückenpfeilern aufliegt.

Am Donnerstagnachmittag war es dann soweit: Die Brücke fügte sich wie vorgesehen in die für die Regionaltangente West gebaute Bahnstrecke ein. Zuvor war die Brücke auf einer rollenden Plattformen in Position gebracht und von einem Kran auf die Brückenpfeiler gehoben worden.

Teil des Bauprojekts Regionaltangente West

Die Brücke ist Teil der neuen Bahnverbindung Regionaltangente West, die ab 2028 den Vordertaunus mit dem Flughafen und dem Kreis Offenbach verbinden soll.

Ausfälle und Verspätungen bis etwa 22 Uhr

Wegen der Bauarbeiten nahe der Station "Frankfurt Stadion" kommt es seit Donnerstagabend bei mehreren Regionalbahnen und den S-Bahn-Linien 1, 7, 8 und 9 zu Unterbrechungen und Ausfällen . Fahrgäste sollten auf Ersatzbusse ausweichen.

Voraussichtlich gegen 22 Uhr am Freitag sollte der Bahnverkehr wieder ohne Einschränkungen rollen, sagte ein Verantwortlicher bei der RTW Planungsgesellschaft, die den Brückeneinschub verantwortete. Zuvor seien noch Arbeiten an den Oberleitungen geplant sowie eine finale Überprüfung durch die Deutsche Bahn.

