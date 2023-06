Der Opel-Zoo hat zwei neue Bewohner: die Afrikanischen Elefanten Cristina und Neco. Sie kommen aus einem Tierpark in Spanien und sollen in Kronberg langfristig für Nachwuchs sorgen.

Tierfreunde können im Opel-Zoo in Kronberg (Hochtaunus) zwei neue Elefanten bewundern. Die 17 Jahre alte Kuh Cristina und ihr zweijähriger Sohn Neco sind nun regelmäßig auf der Lauffläche im Elefantenhaus zu sehen, wie der Zoo am Dienstag mitteilte.

Die beiden Afrikanischen Elefanten kamen am Donnerstagabend aus einem Natur- und Tierpark in Nordspanien. Dort waren sie von den anderen Tieren ihrer Herde herausgedrängt worden und konnten deshalb nicht bleiben, wie Opel-Zoodirektor Thomas Kauffels erklärte.

Cristina und Neco bei der Fütterung. Bild © picture-alliance/dpa

Stundenlanger Transport im Spezialcontainer

Der Transport der beiden Elefanten in einem Spezialcontainer von Spanien nach Deutschland dauerte rund 35 Stunden, wie Kauffels berichtete: "Dafür hat man mit den beiden über Monate ein sogenanntes Kistentraining gemacht. So sind sie es gewohnt, in eine Transportkiste hineinzugehen und wieder herauszukommen."

Cristina und Neco bezogen in Kronberg zuerst eigene Boxen hinter den Kulissen des Elefantenhauses. Seitdem hatten sie die Möglichkeit, ihre drei dickhäutigen Mitbewohner Tamo, Lilak und Kariba kennenzulernen. "Das lief total entspannt", berichtete Tierpfleger Daniel Scheinkönig: "Es ist ein gutes Zeichen, dass sie sich erst beschnüffelt und dann in Ruhe nebeneinander gefressen haben."

In einem Spezialcontainer kamen Cristina und Neco nach Deutschland. Bild © Opel-Zoo

Positiv sei auch, dass es schon einige Rüsselkontakte gegeben habe, teilte der Zoo weiter mit. Erst einmal gelte es, dass die beiden Neuzugänge das Elefantenhaus besser kennenlernen. Danach dürften sie vielleicht in die Außenanlage.

Hoffnung auf Elefantenzucht

Schritt für Schritt sollen Cristina und Neco nun ihre neue Umgebung, die anderen Elefanten sowie die Pflegerinnen und Pfleger kennenlernen. Insgesamt leben nun fünf Elefanten im Kronberger Elefantenhaus.

Mit der Aufnahme der beiden Neuankömmlinge aus Spanien komme der Zoo dem Ziel einen weiteren Schritt näher, in Kronberg wieder eine Zucht der als gefährdet eingestuften Afrikanischen Elefanten aufzubauen, erklärte Kauffels: "Die Voraussetzungen, die sie haben, sind bestens - aber man braucht einen langen Atem."

Afrikanische Elefanten hätten eine Tragezeit von 24 Monaten, außerdem müssten sich Kuh und Bulle gut verstehen, so der Zoodirektor: "Ich bin zurückhaltend optimistisch."