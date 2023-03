Mehrere Zentimeter Neuschnee haben in Ost- und Nordhessen für Verkehrsbehinderungen gesorgt. Auf der Auffahrt zur A44 ging es teilweise nicht nach vorne und nicht nach hinten. Aufgrund der Glätte gab es mehrere Unfälle.

In Nord- und Osthessen hat es mehrere Unfälle wegen des Winterwetters gegeben. Eine Sprecherin des Polizeipräsidiums Osthessen berichtete am Mittwochmorgen von Glätteunfällen im niedrigen zweistelligen Bereich. Es habe vornehmlich Blechschäden gegeben, Schwerverletzte hingegen zum Glück nicht.

Auf einer Landstraße bei Neuhof (Fulda) rutschte demnach am Mittwochmorgen ein Auto gegen einen Linienbus. Die Fahrerin verletzte sich dabei. Bei Poppenhausen nahe der Wasserkuppe stießen am Mittwochmorgen ein Lkw und ein Auto zusammen, eine Person wurde leicht verletzt.

A44-Auffahrt muss gesperrt werden

In Nordhessen hat es am Dienstagabend, in der Nacht zu Mittwoch und am Morgen rund 40 Verkehrsunfälle auf schneeglatten Straßen gegeben, wie die Polizei in Kassel am Mittwochvormittag mitteilte. Meistens blieb es dabei bei Blechschäden, bei vier Unfällen wurden laut Polizei aber auch fünf Menschen leicht verletzt. Bei zwei Unfällen überschlugen sich zwei Frauen mit ihren Pkw.

Die Polizei musste die Auf- und Abfahrt der A44 in Hessisch Lichtenau (Werra-Meißner) vorübergehend komplett sperren. Drei Lastwagen blieben liegen und kamen erst von der Stelle, nachdem gestreut worden war.