Randalierer in Niedernhausen verletzt Polizisten

Ein auf einer Straße randalierender 32-Jähriger hat bei seiner Festnahme zwei Beamte derart verletzt, dass sie im Anschluss in einem Krankenhaus behandelt werden mussten.

Veröffentlicht am 27.04.25 um 12:40 Uhr

Der Mann wurde gefesselt und über Nacht in eine Zelle gebracht, wie die Polizei am Sonntag berichtete. Wegen des Vorfalls am Samstagabend wird gegen ihn ermittelt.