Oberbürgermeisterwahl am 19. März

Mehrere Kandidaten der Oberbürgermeisterwahl am 19. März haben früher als zulässig mit dem Aufstellen von Plakaten begonnen.

Wie die Stadt am Freitag mitteilte, hat das Bürger- und Ordnungsamt die Betreffenden zu einer Stellungnahme zu dem Verstoß aufgefordert. Zudem nahm Oberbürgermeister Jochen Partsch (Grüne) die Abteilungen Bußgeldwesen und Wahlen des Bürger- und Ordnungsamts, die bisher in der Zuständigkeit von Dezernent Paul Georg Wandrey (CDU) lagen, vorübergehend an sich. Hintergrund sei, dass Wandrey selbst als Kandidat bei der anstehenden OB-Wahl antritt. Ansonsten bleibe der Zuschnitt von Wandreys Dezernat unverändert.