Odenwaldschule in Heppenheim - Landesregierung unterstützt Mahnmal

Die Landesregierung unterstützt die Errichtung eines Mahnmals für die Opfer sexueller Gewalt in der ehemaligen Odenwaldschule in Heppenheim mit 40.000 Euro.

"Wir können die Untaten nicht ungeschehen machen. Umso wichtiger ist, an öffentlichen Orten zu erinnern, zu mahnen und zu gedenken", sagte Sozialminister Klose am Montag. Auch das Land habe bei dem Missbrauchsskandal in seiner Schutzfunktion versagt. Das Mahnmal sei "ein weiterer, wichtiger Baustein der Erinnerungskultur."