Oans, zwoa, zugschlogn: Auf dem Münchner Oktoberfest hat eine Frau aus Hessen bei einer handfesten Bierzelt-Streiterei zum Maßkrug gegriffen. Leidtragender war ein Unbeteiligter.

Zünftig geht’s zu auf der Wiesn - und nicht immer zimperlich. Das bekam nun ein 37 Jahre alter Mann bei einer Festzelt-Streiterei zwischen zwei Frauen zu spüren. Die beiden – eine Frau aus Hessen, die andere aus München – waren am Sonntagabend auf dem Oktoberfest in Streit geraten, wie die Polizei am Montag mitteilte.

Der eigentlich unbeteiligte 37-Jährige versuchte zu schlichten - und bekam von der Besucherin aus Hessen einen Maßkrug auf den Hinterkopf geschlagen. Er erlitt eine Platzwunde und wurde durch die Wiesn-Sanitäter versorgt.

Angriff auf Tischnachbarn

Das Ein-Liter-Bierglas als weibliche Tatwaffe kam nach Polizeiangaben am Sonntagabend sogar noch ein zweites Mal zum Einsatz, diesmal aber ganz ohne hessische Beteiligung. Eine 51 Jahre alte Besucherin aus München zog demnach ihrem Tischnachbarn eins über.

Laut Polizei hatte sie den in ihrem Rücken sitzenden Mann vom Nebentisch fortwährend weggedrängt, um mehr Platz auf dem beengten Raum zu haben. Als der Mann sie energisch bat, wieder Platz zu machen, griff sie zum Maßkrug und schlug ihn dem Mann gegen den Kopf. Er erlitt eine Schnittverletzung, die ambulant behandelt wurde.