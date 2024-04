Orang-Utan Ferda in seinem Gehege in dem tschechischen Zoo (Archivbild von 2009)

Das im Frankfurter Zoo geborene Orang-Utan-Männchen Ferda ist in einem Zoo in Tschechien im Alter von 54 Jahren gestorben.

Ferda sei eingeschläfert worden, nachdem sich seine gesundheitlichen Probleme zuletzt deutlich verschlechtert hätten, teilte der Tierpark in Usti nad Labem (Aussig an der Elbe) am Freitag mit. Der Menschenaffe litt demnach an einem kranken Herzen sowie an Atemnot und einer schweren Wirbelsäulenarthrose und damit verbundenen Gangproblemen.

Nach tschechischen Medienberichten soll Ferda einer der ältesten männlichen Orang-Utans in Europa und der zweitälteste in einem Zoo weltweit gewesen sein. Ferda war 1969 im Frankfurter Zoo geboren worden und im Alter von drei Jahren nach Tschechien gekommen.

Orang-Utans sind vom Aussterben bedroht. In freier Wildbahn kommen sie nur noch in den Regenwäldern auf den Inseln Borneo und Sumatra in Südostasien vor.