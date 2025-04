Paar leistet Widerstand gegen Festnahme am Frankfurter Dom

Ein Mann und eine Frau sind am Frankfurter Dom festgenommen worden, nachdem sie zuvor Sicherheitsmitarbeiter und Polizisten beleidigt haben.

Veröffentlicht am 19.04.25 um 12:11 Uhr

Die beiden hatten am Freitagabend einen Hund mit in den Vorraum des Doms gebracht, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Ein Mitarbeiter des Sicherheitsdiensts habe dem 42-Jährigen und der 29 Jahre alten Frau mitgeteilt, dass Hunde dort nicht erlaubt seien. Die beiden hätten sich aber geweigert, das Gotteshaus zu verlassen und beleidigten den Mann. Auch die hinzugerufene Polizei forderte das Paar zum Gehen auf und sprach einen Platzverweis aus.

Als der 42-Jährige sich weigerte, das Kirchengelände zu verlassen, wurde er festgenommen. Dabei beleidigte er die Beamten. Die 29-Jährige versuchte, seine Festnahme zu verhindern. Sie wurde daraufhin selbst verhaftet, wogegen sie sich mit Tritten wehrte. Bei Überprüfung der Personalien wurde festgestellt, dass die Frau sich illegal in Deutschland aufhielt. Der Mann wurde wieder entlassen.