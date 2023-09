Ein mit 23 Tonnen Papierschnipseln beladener Laster ist auf der A5 bei Homberg/Ohm in Flammen aufgegangen und ausgebrannt. Der Verkehr wurde massiv beeinträchtigt.

Der Lkw fing gegen 5.50 Uhr auf der A5 in Richtung Frankfurt kurz vor der Anschlussstelle Homberg/Ohm (Vogelsberg) Feuer. Der nach Polizeiangaben mit 23 Tonnen Papierschnipseln beladene Lastwagen war zuvor aus noch ungeklärter Ursache umgestürzt und in Brand geraten.

Die Feuerwehr rückte aus, um den Brand zu löschen und bekam die Flammen unter Kontrolle. Der Lastwagen brannte komplett aus. Andere Fahrzeuge waren nach ersten Erkenntnissen nicht an dem Unfall beteiligt. Der 57 Jahre alte Lkw-Fahrer wurde leicht verletzt, wie ein Polizeisprecher sagte.

Spur in Gegenrichtung wegen Trümmerteilen gesperrt

Die Löscharbeiten sowie weit verteilte Trümmerteile machten den Angaben zufolge zeitweise eine Vollsperrung der viel befahrenen Autobahn in beide Richtungen erforderlich. "Da hat sich natürlich der Berufsverkehr gestaut", sagte der Polizeisprecher.

Am späten Vormittag war die Autobahn zwischen Homberg und Grünberg (Gießen) wegen der Lkw-Bergungsarbeiten weiter gesperrt. Dadurch staute sich der Verkehr auf bis zu 18 Kilometern ab Alsfeld-West, am Mittag waren es noch acht Kilometer Stau. In der Gegenrichtung war zwischen dem Reiskirchener Dreieck und Homberg die linke Spur noch gesperrt.

