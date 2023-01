Den Samstag wollten zahlreiche Ausflügler für einen Kurztrip in die verschneite Rhön nutzen. Schon am Mittag war rund um die Wasserkuppe kaum noch ein Parkplatz frei.

Videobeitrag Video Schnee am Wochenende, Regen zu Wochenbeginn Video Bild © hessenschau.de Ende des Videobeitrags

Denn Schnee genießen, solange er noch liegt. Das scheint das Motto zahlreicher Wintersportler und Wochenendausflüger gewesen zu sein, die sich am Samstag auf den Weg in die Rhön gemacht haben. Bereits am Mittag meldete die Polizei in Fulda, dass es rund um die Wasserkuppe so gut wie keine Parkplätze mehr gebe. Die Beamten empfahlen die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln.

Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) lagen auf Hessens höchstem Berg bis zu 23 Zentimeter Schnee. Zu Beginn der kommenden Woche erwarten Meteorologen dort weitere Niederschläge. Allerdings bei Weitem nicht mehr so üppig. Mehr als fünf bis zehn Zentimeter sollen kaum fallen.

Wetter wird ungemütlich

Denn in großen Teilen des Landes bringt die neue Woche vor allem Regen statt Schnee. In der Nacht zum Montag droht leichter Sprühregen, der vor allem im Bergland auf dem dann noch kalten Boden frieren kann. Montag und Dienstag bringen eine ungemütliche Mischung aus Regen, Schnee und Wind.

Immerhin gehen die Temperaturen etwas nach oben: Die Höchstwerte liegen zwischen zwei und acht Grad, im höheren Bergland zwischen null und drei Grad. Selbst nachts gibt es - mit Ausnahme der Wasserkuppe - kaum noch Frost.