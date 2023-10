Patientin in Klinik gewürgt

Ein 60-Jähriger hat am Montag vor Gericht in Frankfurt eingeräumt, in einer Klinik eine Patientin zu Boden gestoßen und gewürgt zu haben.

Innere Stimmen hätten ihm befohlen, die Frau zu töten, gab er an. Ein vorläufiges Gutachten attestierte dem Mann Schuldunfähigkeit. Die Anklage fordert die Unterbringung in einer psychiatrischen Klinik.