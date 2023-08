Vakuumpumpen-Spezialist Pfeiffer Vacuum in Aßlar (Lahn-Dill) hat im vergangenen Quartal erneut den Umsatz gesteigert.

Investitionen in IT und Produktionskapazitäten schmälerten allerdings den operativen Gewinn. Wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte, kletterte der Umsatz in den drei Monaten gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 8,5 Prozent auf fast 244 Millionen Euro.