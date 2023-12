Steuerhinterziehung in Millionenhöhe

In ihrer Zahnklinik haben sie schon Prominente wie Harald Glööckler und Brigitte Nielsen behandelt, jetzt müssen sie wohl ins Gefängnis: Ein Zwillingspaar aus Pfungstadt ist wegen Steuerhinterziehung in Millionenhöhe verurteilt worden.

Weil sie mehrere Millionen Euro an Steuern hinterzogen haben, sind am Donnerstag zwei Zahnärzte aus Pfungstadt (Darmstadt-Dieburg) vor dem Landgericht Darmstadt zu jeweils drei Jahren und sechs Monaten Gefängnis verurteilt worden.

Die Zwillinge Thomas und Andreas J. wurden der Steuerhinterziehung in je sechs Fällen schuldig gesprochen, bei zweien davon handelt es sich um versuchte Steuerhinterziehung.

Auch ein Unternehmensberater, der mit dem Brüderpaar gearbeitet hat, wurde zu einem Jahr und sechs Monaten verurteilt. Diese Strafe wurde von Richter Mathis Dreher auf Bewährung ausgesetzt. Die verurteilten Brüder müssen den Gang ins Gefängnis laut Urteil antreten. Wegen Verfahrensverzögerung werden ihnen allerdings zwqei Monate als bereits vollstreckt angerechnet.

Die Zahnärzte haben eine Woche Zeit, Revision einzulegen. Die Anklage rechnet bereits damit, dass die Brüder diesen Schritt gehen werden.

Zwillinge sichtlich mitgenommen

Die Verurteilten wirkten im Gerichtssaal sichtlich mitgenommen. "Es tut mir unsäglich leid", sagte Andreas J. kurz vor der Urteilsverkündung. Er entschuldigte sich für sein "Versagen und die falschen Entscheidungen". Auch Thomas J. entschuldigte sich, ihm brach beim Reden immer wieder die Stimme weg.

Die Staatsanwaltschaft hatte den 61 Jahre alten Zwillingen und ihrer 65-jährigen Schwester Gabriele bandenmäßige Steuerhinterziehung im großen Stil vorgeworfen.

Laut Oberstaatsanwalt Markus Birdzag sollen die Zwillinge zwischen 2010 und 2013 rund eine Million Euro Steuern hinterzogen haben, zudem sollen sie versucht haben, eine weitere Million zu hinterziehen. Die Schwester soll den Staat um rund eine Million Euro betrogen und versucht haben, weitere 608.000 Euro zu hinterziehen.

Rennwagen als Betriebsausgaben abgesetzt

Die Zwillinge hätten beispielsweise bis zu 13 Porsche besessen, die sie unter anderem bei verschiedenen Rennen mit ihrem eigenen Motorsportteam eingesetzt haben sollen. Diese Autos sollen sie über eine Marketingagentur als Betriebskosten abgesetzt haben.

Zudem sollen die Brüder mitunter Rechnungen fingiert und Einnahmen falsch verbucht haben. Für Behandlungen sollen sie mit Bargeld in Höhe von 823.000 Euro bezahlt worden sein. Auch ihre eigene Mutter, die mittlerweile 89 Jahre alt ist, sei zeitweise in einem der Unternehmen beschäftigt gewesen.

Die Schwester hatte bereits zum Prozessauftakt einen ihr angebotenen Deal angenommen. Sie verpflichtete sich, 125.000 Euro an mehrere soziale Einrichtungen zu spenden und entging damit einer Haftstrafe. Auch den Zwillingen wurde ein ähnlicher Deal angeboten, sie lehnten allerdings ab.

Prominentes Klientel

Die Zahnklinik ist in der Region durchaus bekannt, nicht zuletzt durch ihr teils prominentes Klientel. Modemacher Harald Glööckler und Hollywood-Star Brigitte Nielsen haben sich hier bereits ihre Zähne richten lassen. "Ich wusste mich in besten Händen. Wir wurden Freunde", schrieb Paradiesvogel Glööckler vor gut zehn Jahren über die Klinik. Laut Bild-Zeitung soll er 50.000 Euro für die Behandlung gezahlt haben.

Wenige Tage vor Prozessbeginn war in der Klinik in Pfungstadt ein Feuer ausgebrochen, bei der laut Polizei teure Laboreinrichtung beschädigt wurde. Auf der Homepage der Zahnklinik ist bis heute ein Infotext zu lesen, in dem die Praxis von einem "erheblichen Schaden" spricht. Behandlungen könnten derzeit "nicht wie geplant durchgeführt werden".