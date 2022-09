Tödliches Flugzeugunglück in Gelnhausen: Ein 81-Jähriger ist mit seinem Segelflieger abgestürzt und ums Leben gekommen.

In Gelnhausen (Main-Kinzig) ist am Montagmittag der Pilot eines Kleinflugzeugs tödlich verunglückt. Wie die Polizei mitteilte, stürzte der Mann in seinem Segelflugzeug gegen kurz nach 13 Uhr vermutlich beim Start ab und blieb in den Bäumen neben dem Flugplatz hängen. Bei dem Verunglückten handele es sich um einen 81-Jährigen aus Gelnhausen.

Unglücksursache noch unklar

Die Ursache für das Unglück ist noch unklar. Sachverständige der Bundesstelle für Flugunfalluntersuchungen seien auf dem Weg zur Unglücksstelle, sagte ein Polizeisprecher. Die Staatsanwaltschaft Hanau und die Kriminalpolizei Gelnhausen ermittelten ebenfalls vor Ort.

