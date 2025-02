Polizei fasst falschen Polizisten in Frankfurt

Ein Trickbetrüger, der sich als Polizist ausgab, ist in Frankfurt von den echten Beamten auf frischer Tat ertappt und festgenommen worden.

Der 28-Jährige gab gegenüber einer 93- Jährigen am Telefon an, ihre Wertgegenstände in Sicherheit bringen zu wollen. Die Frau händigte ihm Schmuck und eine sechsstellige Summe aus. Als sie den Vorfall ihrer Pflegerin erzählte, rief diese die echte Polizei. Während die Beamten bei der Rentnerin waren, rief der Betrüger wieder an. Bei einem vereinbarten Treffen wurde er festgenommen.