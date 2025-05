Hacker am Frankfurter Flughafen gefasst

Ein per Haftbefehl gesuchter mutmaßlicher Hacker ist am Samstag am Frankfurter Flughafen festgenommen worden.

Wie die Polizei am Montag mitteilte, soll der 44-Jährige eine belgische Firma um einen Betrag von über 42.500 Euro gebracht haben. Das Geld soll er erschlichen haben, indem er den Account eines Firmenmitarbeiters hackte und Mails manipulierte.