In zwei Postpaketen aus Spanien sind in Hessen größere Mengen Drogen entdeckt worden. Die Pakete wurden in einem Verteilerzentrum in Bad Hersfeld gefunden. Der Straßenverkaufswert liegt bei über 350.000 Euro.

Drogenfahnder haben insgesamt rund 36 Kilogramm Marihuana in verdächtigen Päckchen gefunden und in einem Paketverteilzentrum in der Nähe von Bad Hersfeld sichergestellt.

Wie das Zollfahndungsamt Frankfurt und das hessische Landeskriminalamt (LKA) am Dienstag mitteilten, waren die Drogen in zwei Paketen aus Spanien versteckt gewesen.

Die Beamten konnten einen Tag nach dem Fund, den sie vergangene Woche gemacht hatten, auch die mutmaßlichen Empfänger der Drogen ermitteln und in Rosbach vor der Höhe (Wetterau) sowie in Frankfurt festnehmen.

Drogen per Post Neue Taskforce ermittelt illegale Briefsendungen Im Darknet bestellt, per Post verschickt. Der Handel mit Drogen und anderen illegalen Waren nach Onlineshop-System floriert. Eine Marburger Taskforce will Internetkriminellen nun ganz analog auf die Spur kommen. Zum Artikel

Verdächtige in Untersuchungshaft

Gegen die beiden 28- und 40-jährigen Männer wird wegen des Verdachts der unerlaubten Einfuhr von Betäubungsmitteln ermittelt, wie das LKA mitteilte. Beide Verdächtigen befinden sich in Untersuchungshaft.

"Die laufenden Ermittlungen werden zeigen, in welchem Umfang die Tatverdächtigen versuchten, unerkannt Betäubungsmittel auf dem Postweg nach Deutschland einzuschmuggeln", sagte eine Sprecherin des Zollfahndungsamtes Frankfurt.

360.000 Euro Straßenverkaufswert

Der Straßenverkaufswert für Marihuana liegt laut der Deutschen Beobachtungsstelle für Drogen und Drogensucht in Deutschland bei etwa 10 Euro pro Gramm. Der Fund ist somit geschätzte 360.000 Euro wert.

Formular hessenschau update - Der Newsletter für Hessen hessenschau update anmelden. Der Newsletter erscheint von Montag bis Freitag und hält Sie über alles Wichtige, was in Hessen passiert, auf dem Laufenden. Sie können den Newsletter jederzeit wieder abbstellen. Hier können Sie sich für dasanmelden. Der Newsletter erscheint von Montag bis Freitag und hält Sie über alles Wichtige, was in Hessen passiert, auf dem Laufenden. Sie können den Newsletter jederzeit wieder abbstellen. Hier erfahren Sie mehr E-Mail Zurücksetzen Ende des Formulars