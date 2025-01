Polizei rettet Mäusebussard in Groß-Umstadt

Die Polizei hat am Freitagmittag nahe der Lohmühle in Groß-Umstadt (Darmstadt-Dieburg) einen Mäusebussard gerettet, der sich in einem Gebüsch verfangen hatte.

Ein Anwohner fand den verletzten Vogel. Er kam in eine Tierauffangstation in Rodgau, wo er aufgepäppelt wird.