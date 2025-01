Polizei schnappt Einbrecher in Münster

Ein 36 Jahre alter Mann hat in der Nacht zum Samstag versucht, in einen Friseursalon in Münster (Darmstadt-Dieburg) einzubrechen.

Veröffentlicht am 25.01.25 um 08:17 Uhr









Ein Zeuge alarmierte die Polizei, wie diese mitteilte. Sie konnte den Mann nach einer kurzen Flucht festnehmen.