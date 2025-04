Polizei schnappt Parkhaus-Dieb in Frankfurt

Die Polizei hat einen Mann gefasst, der am Dienstagabend in einem Parkhaus in der Frankfurter Innenstadt zwei Autos aufgebrochen haben soll.

Veröffentlicht am 23.04.25 um 16:14 Uhr







Die Beamten beobachteten nach eigenen Angaben die verdächtige Person bereits beim Betreten des Gebäudes in der Kapperfeldstraße. Beim Verlassen nahmen sie den Mann fest und stellten Diebesgut sicher.