Nach einem nächtlichen Diebstahl in einem Supermarkt in Dieburg hat die Polizei den mutmaßlichen Täter geschnappt.

Nachdem Alarm in dem Markt ausgelöst wurde, nahmen Beamte den 30-Jährigen in der Nacht zum Sonntag nahe dem Bahnhof fest, wie Staatsanwaltschaft und Polizei am Dienstag berichteten. Der Mann sitzt mittlerweile in U-Haft.