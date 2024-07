Polizei sucht Opfer von Diebstählen nach Travis-Scott-Konzerten in Frankfurt

Bei zwei Konzerten des Rappers Travis Scott in Frankfurt ist es zu zahlreichen Diebstählen gekommen. Unter anderem wurden schon jetzt zahlreiche Goldketten sichergestellt. Die Polizei geht von weiteren Bestohlenen aus.

Veröffentlicht am 29.07.24 um 17:35 Uhr

Im Rahmen seiner aktuellen Europa-Tour ist der Welt-Star Travis Scott am Freitag und Samstag in Frankfurt aufgetreten - nach Hamburg und Köln US-der dritte und letzte Stopp des US-Rappers in Deutschland. Das Publikum im ausverkauften Frankfurter Waldstadion war überwiegend jung, es wurde ausgelassen und laut gefeiert.

Unter die Masse mischten sich offenbar einige Konzertbesucher, die nicht unbedingt wegen des US-Rappers gekommen waren. So wurden zahlreiche Besucher Opfer von Raub- und Taschendiebstählen, wie die Polizei am Montag mitteilte.

Die mutmaßlichen Täter hatten es demnach vor allem auf wertvolle Goldketten, Geldbeutel und Handys abgesehen. Die Einsatzkräfte haben nach dem Konzert vier bis fünf Verdächtige im Umfeld des Stadions festgenommen, die zahlreiche Ketten mit sich geführt haben sollen.

Polizei: "Diebe haben Masse der Menschen ausgenutzt"

"Die Diebe haben die dicht gedrängte Menge der Menschen ausgenutzt", sagte ein Sprecher der Polizei am Montag dem hr. Auf einem solchen Konzert gebe es ohnehin viel Körperkontakt. "Das ermöglichte den Tätern, unauffällig in Taschen zu greifen oder Ketten vom Hals zu reißen, um sich dann in der Menge zu verstecken."

Einige der Betroffenen bemerkten den Diebstahl demnach sofort und meldeten sich vor Ort bei der Stadionwache. Anderen sei erst später aufgefallen, dass ihnen etwas fehlte.

24 gestohlene Goldketten sichergestellt

Insgesamt wurden 24 gestohlene Goldketten sichergestellt. Bisher konnten aber nicht alle sichergestellten Gegenstände ihren richtigen Eigentümern zugeordnet werden. Auch deswegen wandten sich die Beamten auf dem Kurznachrichtendienst X an die Besucher der Konzerte: "Wenn Euch Goldketten, Geldbörsen und Mobiltelefone geraubt oder entwendet wurden, meldet Euch bitte bei einem Polizeirevier oder erstattet online Anzeige."

Externer Inhalt Wie viele Täter genau beteiligt waren und ob es sich um Einzelpersonen oder eine Gruppe handelte, werde noch untersucht. Europa-Tour soll auch Jugendlichen in Houston helfen Ein Euro von jedem verkauften Ticket der Tournee fließt in die von Travis Scott gegründete Cactus-Jack-Foundation. Mit dieser Stiftung unterstützt der Rapper und Produzent junge Menschen in seiner Heimatstadt Houston. Die Hilfe reicht von Spielzeugsammlungen bis hin zu College-Stipendien, wie "Das Ding" vom SWR berichtet .