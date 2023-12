Polizei trägt erste Aktivisten aus Dondorf-Druckerei in Frankfurt

Die Polizei hat am Donnerstagmorgen damit begonnen, die ehemalige Dondorf-Druckerei in Frankfurt zu räumen. Das Gebäude wird seit dem Wochenende von Aktivisten besetzt. Die Aktivisten wollen das Haus, das der Frankfurter Goethe-Universität gehört, nach eigenen Angaben zu einem selbstverwalteten Kultur- und Bildungszentrum machen. Gespräche mit der Uni waren zuletzt gescheitert. Am Mittwoch war ein Ultimatum ausgelaufen. Die Dondorf-Druckerei war bereits im Sommer von Aktivisten besetzt worden.