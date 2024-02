Fünf Jugendliche in Wetzlar festgenommen

Die Polizei hat in Wetzlar fünf Jugendliche festgenommen, die einen schweren Angriff auf einen homosexuellen Mann geplant haben sollen. Die Gruppe gehört offenbar der rechtsextremen Szene an.

Mit einem Baseballschläger und weiteren Waffen wollten fünf Jugendliche offenbar einen homosexuellen Mann in Wetzlar angreifen, wie der hr am Donnerstag erfuhr.

Die Polizei verhinderte den geplanten schweren Angriff nach eigenen Angaben. Die Jugendlichen im Alter von 15, 16 und 19 Jahren wurden demnach am Samstag festgenommen. Gegen sie werde wegen des Verdachts der Verabredung zu einem Verbrechen ermittelt. Über die Festnahme hatten die Beamten am Mittwoch berichtet.

Rechtsextremer Angriff vereitelt

Laut Polizei hatten sich am vergangenen Freitag Hinweise darauf ergeben, dass mehrere, offenbar einer rechtextremen Gruppe angehörende Personen einen Angriff auf einen mutmaßlich homosexuellen Mann in Wetzlar planten. Nach weiteren Ermittlungen erhärtete sich der Verdacht.

Demnach plante die Gruppe, sich am Samstag in Wetzlar zu treffen und den ahnungslosen Mann an seiner Wohnungsadresse anzugreifen. Noch vor dem Angriff konnten die Verdächtigen von der Polizei festgenommen werden.

Mehrere Beweismittel wurden sichergestellt, darunter Handys und ein Baseballschläger. Wegen mangelnder Haftgründe wurden die Jugendlichen am Samstag wieder entlassen. Die Ermittlungen dauern aktuell noch an.

Verbindungen zu früherem NPD-Mitglied

Die Jugendlichen stehen nach hr-Recherchen in Verbindung mit Thassilo Hantusch. Er sitzt aktuell für "die Heimat", die Nachfolgepartei der rechtsextremen NPD, im Kreistag des Lahn-Dill Kreises. Außerdem ist er Hessen-Chef der Jungen Nationalisten. Hantusch ist schon lange politisch aktiv, früher saß er für die NPD im Stadtparlament von Wetzlar.

Die Verdächtigen werden mit weiteren Vorfällen in Verbindung gebracht, darunter dem Diebstahl von Plakaten und Störungen einer Pro-"Demokratie und Vielfalt"-Demo in Wetzlar. Dort seien während der Demo auf einem Parkhaus Bengalos gezündet und ein Plakat mit der Aufschrift "Remigration jetzt!" gezeigt worden. Mit diesem Plakat ist auch Hantusch auf Social Media in Imagevideos zu sehen.

Neben verschiedenen Aufmarschteilnahmen organisierte Hantusch auch Zeltlager für die hessischen Jungen Nationalisten. Sein Vater ist Thomas Hantusch, ehemaliger NPD-Landtags-Kandidat in Sachsen-Anhalt.

