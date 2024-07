Polizist in Bad Soden angegriffen und verletzt

Ein 19-Jähriger hat am Freitagabend in Bad Soden am Taunus (Main-Taunus) einem Polizisten mit der Faust ins Gesicht geschlagen.

Der Beamte wurde dabei verletzt. Die Polizisten hatten nach eigenen Angaben eine Personengruppe kontrolliert. Der betrunkene 19-Jährige habe mehrmals die Anordnungen der Beamten nicht befolgt und gehen wollen. Daraufhin hielt ihn der Polizist am Arm fest.