Polizist unter Korruptionsverdacht - Durchsuchungen in Hessen

In Zusammenhang mit Ermittlungen gegen einen Polizisten aus Bayern und ein Dutzend weitere Beschuldigte sind am Montagmorgen unter anderem auch Objekte in Hessen durchsucht worden.

Veröffentlicht am 02.06.25 um 13:30 Uhr







Nach Angaben der Staatswanwaltschaft Memmingen wird gegen den Mann seit einem Jahr wegen des Verdachts des Drogenhandels und Unterlagenmanipulation bei der Führerscheinstelle des Kreises Neu-Ulm ermittelt. Bislang sei niemand festgenommen worden. Insgesamt werde gegen 13 Personen ermittelt, insbesondere wegen des Verdachts der Bestechlichkeit.