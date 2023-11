Polizisten bei Unfallaufnahme in Taunusstein verletzt

Zwei Polizisten sind bei einem Unfall bei Taunusstein (Rheingau-Taunus) leicht verletzt worden, eine 36-jährige Autofahrerin schwer.

Die beiden Beamten nahmen in der Nacht zum Sonntag auf der B54 einen Glätteunfall auf, als ein Wagen auf ein vorausfahrendes Auto auffuhr und mit dem Streifenwagen zusammenstieß. in dem die Polizisten saßen. Die Fahrerin des vorausfahrenden Wagens kam in eine Klinik, wie die Polizei mitteilte.